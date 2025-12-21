مسؤولون إسرائيليون: المواجهة المقبلة مع إيران لن تكون سهلة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، الأحد، إن هناك قلق في تل أبيب من تجديد منظومة الصواريخ في إيران لكنها ليست متفاجئة.

وأكدت المصادر الأمنية، أن دوافع إيران لتجديد منظومة صواريخها تزداد، محذرين من أن المواجهة المقبلة لن تكون سهلة.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أمس السبت، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستعد لإطلاع الرئيس دونالد ترامب على خطط لهجمات جديدة في إيران.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو سيتحجج خلال لقائه المرتقب مع ترامب نهاية ديسمبر الجاري في فلوريدا، بأن مساعي طهران لتوسيع برنامجها الصاروخي يشكل تهديدا ربما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة.

وأوضحت المصادر، أن نتنياهو سيجادل بأن النهج الإيراني لن يمثل تهديدا على إسرائيل وحدها، بل على المنطقة كلها، بما في ذلك المصالح الأمريكية، مؤكدة أنه سيعرض على ترامب الانضمام إلى تلك الهجمات المحتملة.