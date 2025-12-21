وزراء خارجية "آسيان" يجتمعون الاثنين بعد التصعيد بين كمبوديا وتايلاند

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، الأحد، عن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية رابطة آسيان غدا الاثنين يسعى لخفض التصعيد بين كمبوديا وتايلاند.

وقالت الخارجية الماليزية، إن على كمبوديا وتايلاند الالتزام بمبادئ رابطة آسيان القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار.

وتضم رابطة آسيان في عضويتها 10 دول هي (ماليزيا- سنغافورة- إندونيسيا- - تايلاند- الفلبين- فيتنام- ميانمار- بروناي- كمبوديا- لاوس).

وأفادت وزارة الداخلية في كمبوديا في بيان، الأحد، بنزوح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم بعد أسبوعين من الاشتباكات الحدودية الدامية مع تايلاند المجاورة.

في المقابل، قالت بانكوك إن حوالي 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بسبب تجدد النزاع الحدودي.

وأسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر والتي استخدمت فيها الدبابات والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تايلاند و19 في كمبوديا، وفقا لمسؤولين.