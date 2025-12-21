إعلان

وزراء خارجية "آسيان" يجتمعون الاثنين بعد التصعيد بين كمبوديا وتايلاند

كتب : محمود الطوخي

10:19 ص 21/12/2025

وزارة الخارجية الماليزية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، الأحد، عن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية رابطة آسيان غدا الاثنين يسعى لخفض التصعيد بين كمبوديا وتايلاند.

وقالت الخارجية الماليزية، إن على كمبوديا وتايلاند الالتزام بمبادئ رابطة آسيان القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار.

وتضم رابطة آسيان في عضويتها 10 دول هي (ماليزيا- سنغافورة- إندونيسيا- - تايلاند- الفلبين- فيتنام- ميانمار- بروناي- كمبوديا- لاوس).

وأفادت وزارة الداخلية في كمبوديا في بيان، الأحد، بنزوح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم بعد أسبوعين من الاشتباكات الحدودية الدامية مع تايلاند المجاورة.

في المقابل، قالت بانكوك إن حوالي 400 ألف شخص نزحوا في تايلاند بسبب تجدد النزاع الحدودي.

وأسفرت الاشتباكات المتجددة بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا هذا الشهر والتي استخدمت فيها الدبابات والطائرات المسيرة والمدفعية، عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تايلاند و19 في كمبوديا، وفقا لمسؤولين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الماليزية كمبوديا تايلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية