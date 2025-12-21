إعلان

بعد حادث بوندي.. توجيهات بمراجعة أمنية لأجهزة الاستخبارات الأسترالية

كتب : مصراوي

10:28 ص 21/12/2025

رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز

أمر رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بإجراء مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في سيدني قبل أسبوع.

وقال ألبانيز، في بيان اليوم الأحد، إن المراجعة ستقيم ما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والهياكل والإجراءات المناسبة لحماية الجمهور.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهجوم، الذي تقول السلطات إنه تأثر بفكر تنظيم الدولة (داعش)، سلط الضوء على "البيئة الأمنية المتغيرة بسرعة" في أستراليا.

وقال ألبانيز "يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة"، مضيفا أن المراجعة ستُستكمل وتُنشر في أبريل المقبل.

ويصادف اليوم الأحد مرور أسبوع على قيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على حشود في شاطئ بوندي الشهير في سيدني، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

أنتوني ألبانيز سيدني الاستخبارات الأسترالية

