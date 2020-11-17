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لائحة "الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع

10:54 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
لائحة "الشيوخ": المجلس نيابي يشارك في التشريع

مجلس الشيوخ

حصل "مصراوي" على مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ والواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة، والتي جرت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء.

وأقرت مواد الإصدار بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:

(المادة الأولى)

- مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور وفي القانون وفي اللائحة المرافقة.

(المادة الثانية)

- يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

(المادة الثالثة)

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويختم القانون بخاتم الدولة.

يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرًا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تمت مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلًا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه.

مجلس الشيوخ مشروع قانون اللائحة الداخلية مجلس نيابي الدستور

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