من السبت إلى الخميس.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وشدتها
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 6 أيام بداية من اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، حتى الخميس 19 نوفمبر 2020.
ويرصد "مصراوي" الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:
السبت:
أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح سيدي برائة - السلوم رشيد - بلطيم بور سعيد - العريش).
أمطار متوسطة: على مناطق من (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة).
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية.
الأحد:
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي براني - السلوم- رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش- كفرالشيخ - البحيرة.
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بور سعيد - السويس - الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.
يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
الاثنين:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بور سعيد رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).
الثلاثاء:
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - بورسعيد - العريش).
أمطار خفيفة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بور سعيد رشيد - كفرالشيخ البحيرة).
الأربعاء:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
الخميس:
أمطار متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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