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بهذه الأماكن.. الزراعة: طرح نصف طن طماطم يوميا بـ5 جنيهات للكيلو بدءا من الغد

04:26 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
بهذه الأماكن.. الزراعة: طرح نصف طن طماطم يوميا بـ5 جنيهات للكيلو بدءا من الغد

أرشيفية

كتب - أحمد مسعد:

كشف المهندس أحمد فتحي، مدير قطاع التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الوزارة بصدد تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين والمواطنين، عبر طرح كميات ثابتة من الطماطم يومياً في منافذ القطاع التابعة للوزراة، بدءا من السبت المقبل.

وأضاف فتحي، في تصريح خاص لمصراوي، أن الكمية المطروحة بالمنافذ تتراوح من 500 إلي 600 طن يومياً، لافتاً إلي أن الطرح بفروع المنافذ المنتشرة بحي الدقي أمام الوزارة.

ولفت المدير العام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية، أن المنافذ تحتوي علي كافة الأنواع والأصناف التي يحتاج لها المواطن بأسعار أقل من منافسيها بـ 25% وبأفضل جودة .

وسجل سعر قفص الطماطم في الفترة الماضية ارتفاعا غير مسبوق وارتفع إلي ما بين 270 و300 جنيه للأوزان 33 كيلو، و200 جنيه للأوزان ذات الـ 20 كيلو للقفص الواحد، وانعكس ذلك على أسواق التجزئة التي تراوح فيها سعر الكيلو في المناطق الشعبية بين 8 و12 جنيها والمناطق المتوسطة والراقية 15 جنيها.

يذكر أن وزارة الزراعة ترسل لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المزروعة بعدة أصناف من الخضروات.

طماطم أحمد فتحي مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة

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