كورونا في 24 ساعة | عدد الإصابات في المدارس وإغلاق كامل في بريطانيا و9 دول تكسر المليون حالة

إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.

تخطت المملكة المتحدة اليوم السبت، حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 21 ألفا و915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا.

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