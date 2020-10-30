الشرقية الأعلى.. الري: إزالة (930) حالة تعدِ على نهر النيل في أسبوع



كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (282,241) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 .

وقالت وزارة الري في بيان لها، الجمعة، إنه خلال أكتوبر تم إزالة (930) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (٢٢٥) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (409) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (296) إزالة على منافع الصرف.



وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع قام بإزالة (٢٢٥ ) خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠ شملت (١) إزالة بمحافظة القاهرة و( ٣) إزالة بمحافظة الجيزة و (١٨)إزالة بمحافظة الغربية و (١٠)إزالة بمحافظة المنوفية و (٣٢)إزالة بمحافظة البحيرة و (٢٧ )إزالة بمحافظة كفر الشيخ و (٤٥ )إزالة بمحافظة أسيوط و(٢١ )إزالة بمحافظة سوهاج و(٣٨ )إزالة بمحافظة قنا و(٢٢ ) إزالة بمحافظة الأقصر و( ٨) إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٤٨٩) إزالة.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٤٠٩) مخالفات خلال أكتوبر، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٧٥١٧) إزالة

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت خلال شهر أكتوبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت ( 296) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد (78235).

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.