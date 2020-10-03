أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

رسوم 20 ألف جنيه.. محافظ الجيزة يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية في الشوارع

01:24 م السبت 03 أكتوبر 2020
رسوم 20 ألف جنيه.. محافظ الجيزة يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية في الشوارع

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين على حد سواء في الحقوق والحريات أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد المحافظ، على جميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن أي موظف سيثبت إظهار انتمائه إلى أي مرشح سيتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني حياله.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين لافتاً إلى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه مشدداً على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وعدم حفر الطبقة الأسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

وخلال المجلس التنفيذي، وجه راشد، بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة إليها حرصاً على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الصحية، بتشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات بـ "النوبتجيات" المسائية لضمان استمرار العمل والتزام الأطقم الطبية.

أحمد راشد الجيزة ضوابط الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

الخبر التالى:

وسيلة تجسس وسرقة بيانات.. برلماني يحذر من تطبيقات تحدي الصور على "فيسبوك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103466

    عدد المصابين

  • 97143

    عدد المتعافين

  • 5956

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خريطة الأماكن التي سيمنع فيها البناء نهائيا بمحافظة القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا