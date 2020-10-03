رسوم 20 ألف جنيه.. محافظ الجيزة يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية في الشوارع

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجميع المديريات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع المرشحين على حد سواء في الحقوق والحريات أثناء فترة الدعاية الانتخابية وعملية الانتخاب.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث شدد المحافظ، على جميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات برفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن أي موظف سيثبت إظهار انتمائه إلى أي مرشح سيتم اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني حياله.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز، بتطبيق حازم للضوابط الموضوعة للدعايات الانتخابية للمرشحين لافتاً إلى أن مراعاة واحترام المظهر العام للطرق والشوارع خط أحمر لا يجوز تخطيه مشدداً على عدم جواز وضع ملصقات دعائية للمرشحين على الحوائط وأعمدة الإنارة وعدم استخدام الجزر الوسطى للدعاية الانتخابية وعدم حفر الطبقة الأسفلتية أثناء تثبيت الأعمدة الخشبية للافتات الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم وضع رسوم لتعليق الدعاية الانتخابية وتبلغ 20 ألف جنيه مع مصادرتها وإزالتها لمن يخالف القواعد.

وخلال المجلس التنفيذي، وجه راشد، بتوفير سيارات إسعاف بالمراكز التكنولوجية والمدارس المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتوفير الرعاية الطبية اللازمة عند الحاجة إليها حرصاً على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الصحية، بتشكيل لجان للمرور الدوري على المستشفيات بـ "النوبتجيات" المسائية لضمان استمرار العمل والتزام الأطقم الطبية.