السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتب- محمد نصار:

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب رئيس الجمهورية، في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والتي تدعو إلى استحضار القيم والمبادئ السامية التي جاء بها رسولنا الكريم وتحثنا على نهج الوسطية والاعتدال لكي تشكل حصنًا منيعًا ضد دعوات التطرف من أجل عالم أكثر أمانًا وسلامًا لشعوب الأمة العربية والإسلامية.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وخالص الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة وأمتنا الإسلامية المزيد من السلام والتقدم والرخاء".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والازدهار.