وزير التعليم العالي يشهد حفل تكريم الفائزين في "منصة الأنشطة الطلابية"

الأحد بداية الحجز.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان المتوسط "شروط

مصراوي

أعلن أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تقديم ٣٢ منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بني سويف.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في الموسم الأول من منصة الأنشطة الطلابية لمؤسسة شباب القادة وإطلاق الموسم الثاني، الذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد فتحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والإعلامية دينا عبد الكريم.

وقال «أبو هشيمة» في كلمته إنه يفتخر دائما بدعمه لمؤسسة شباب القادة، التي آمن بها وبشبابها منذ اللحظة الأولى، وسيظل داعما لهم حتى تحقيق حلمهم، ووعد «أبو هشيمة» الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز هذا الموسم بدعمهم بصفة شخصية بقيمة مالية مماثلة لجوائز الفائزين، مشيرا إلى أن هذا الدعم هدفه منع الإحباط من التسرب للشباب الذين لم يفوزوا.

وأضاف أنه سيفون برهانه على الشباب المصري، الذي سيضرب أروع الأمثلة في دفع البلاد إلى الأمام، مؤكدا أنهم يحتاجون لدعم الجميع حتى يستطيعون التعبير بصدق عن فكرهم وإبداعهم، لذلك قرر تقديم ٣٢ منحة دراسية للمتفوقين من أبناء محافظة بني سويف، منهم ١٨ منحة دراسية ومنحتين دراسات عليا من جامعة بني سويف و ١٢ منحة دراسية من جامعة النهضة.