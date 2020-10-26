وزير الطيران يبحث تحديث الاتفاقيات الثنائية والتعاون المشترك مع نائب رئيس الوزراء اليمني

كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبخاصة مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية.

أكد منار على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين، وأشار الى ان وزارة الطيران تحرص على مد جسور التعاون وتبادل العلاقات ونقل الخبرات المصرية في مجالات الطيران المدني المختلفة الى الدولة الشقيقة، وناقش الجانبين سبل تحديث الإتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي بالإضافة الى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية.

ومن جانبه أعرب خنبشي عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتي في إطار حرص الجانب اليمني على التوسع والاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية بقطاع الطيران المدني، كما أشاد بالطفرة التكنولجية والفنية والتدريبية التي لمسها بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب مصر للطيران حيث يقبل العديد من الطلاب اليمنيين على دراسة الطيران بجمهورية مصر العربية.