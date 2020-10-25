"الزراعة": جهود مكثفة لسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الري بالوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنه يجري حاليًّا تكثيف العمل لسرعة إنجاز منظومة تحديث الري الحقلي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة التنفيذ.

وأشار المرسي، خلال حديث له اليوم الأحد، إلى أن أعضاء جمعية شباب الأعمال، قامت بزيارة المحافظة في إطار التعاون الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة لتنفيذ نموذج إرشادي للري الحديث بالمحافظة، يتم من خلاله توعية المزارعين بأهمية التحول إلى النظم الحديثة في الري.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وفد الجمعية التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ حيث تم مناقشة تحديث إحدى الآبار وتجهيزها كنموذج إرشادي يظهر ويوضح على أرض الواقع الفروق الجوهرية بين إدارة نموذجية للموارد وزيادة الإنتاج من خلال إدارة علمية لمنظومة الزراعة ومدخلاتها.

وأوضح المرسي أنه تم عقد عدد من الندوات الإرشادية والتوعوية، بحضور كل المهتمين من التنفيذيين والمزارعين وبعض الشركات المشاركة في المنظومة؛ بهدف التوعية والإرشاد بأهمية التحول إلى نظم الري الحديثة، وتوضيح الفوائد التي تعود على المزارعين من زيادة في الإنتاجية والعائد الاقتصادي والدخل، فضلًا عن ترشيد استخدام المياه.

وفي سياق متصل، تفقد وفد من أعضاء فريق عمل مشروع تطوير الري، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ على رأسه الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، عددًا من الآبار الحكومية والخاصة ببعض المزارعين الذين طالبوا بتطوير منظومة الري الحقلي بمركز الخارجة.

والتقى الوفد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع أعضاء فريق العمل من الوزارة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة في هذا المجال، ومناقشة سبل سرعة التنفيذ والإنجاز.