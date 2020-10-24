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بالفيديو.. "مصراوي" يرصد أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2020

06:09 م السبت 24 أكتوبر 2020
بالفيديو.. "مصراوي" يرصد أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2020

انتخابات مجلس النواب

(مصراوي):

بدأ توافد الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة.

ورصدت عدسة (مصراوي) إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 في عدد من اللجان، وسط انتشار أعلام مصر على عدد من السيارات ووجود "دي جي" بجانب اللجان، خلال الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات للمصريين في الداخل.

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