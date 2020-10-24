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مصدات رملية وفرق طوارئ.. رئيس "حماية الشواطئ" يكشف عن خطة حماية السواحل

04:15 م السبت 24 أكتوبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تنفذ أعمال حواجز غاطسة ومصدات رملية مدعمة بالبوص ضمن أعمال حماية الشواطئ من التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن حماية الشواطئ من الغرق وحجز مياه البحر المالحة عن الأراضي أبرز أعمال الهيئة؛ وعلى رأسها مشروع حماية أراضي الدلتا.

وأضاف حنا، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن مشروع حماية أراضي الدلتا المنخفضة يتم العمل فيه على مساحة 69 كيلومترًا على طول الخط لمحافظات كفر الشيخ- دمياط- الدقهلية- بورسعيد، لافتًا إلى أن هذا المشروع سوف يتم الانتهاء منه بحلول العام الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه مع دخول موسم الشتاء وكثرة النوات، نعمل على مشروع حماية كورنيش الإسكندرية من ارتفاع منسوب البحر، مؤكدًا تكثيف المرور اليومي والتبليغ الفوري على أية حالة تآكل للدفع بالفرق العاجلة.

ولفت حنا إلى سرعة الانتهاء من دراسة مشروع حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن أعمال الحماية لمجابهة زحف البحر على المدن والأراضي الزراعية تنفذ على مساحة 3500 كيلومتر؛ خصوصًا الساحل الشمالي باعتباره المكان الأعنف.

يُشار إلى أن العديد من تلك المشروعات تنفذها الوزارة عبر الحصول على منحة تحت مسمى "الحزام الأخضر" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يتكلف ما يقرب من 75%من تكلفة المشروع، والحكومة المصرية 25% بإجمالي 31 مليون دولار.

مصدات رملية حماية الشواطئ وزارة الموارد المائية

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