"السكك الحديدية" تتخذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كورونا" - صور

قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم السبت، إنها تواصل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتقوم الهيئة بتطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وكانت هيئة السكك الحديدية، أطلق حملة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا.

ويجري عمال النظافة أعمال التطهير والتعقيم للقطارات ودورات المياه، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

كما أكدت الهيئة استمرار عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية فى المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.