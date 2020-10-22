تكريم المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية بمصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، فعاليات اليوم الختامي للمبادرة التي أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران بعنوان " يوم السلامة ٢٠٢٠ " وتحت شعار " let's talk safety"، وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركة ، والتأكيد علي أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل .

أكد الطيار محمد منار على مدى حرص قطاع الطيران المدني بجميع شركاته وهيئاته علي إعلاء قيمة السلامة والجودة في العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للركاب والشركات، تليق بمكانة قطاع الطيران المدني المصري خاصة في ظل التحدي الكبير الذي تشهده الصناعة حول العالم هذه الأيام، وما لها من تأثير وتداعيات كبيرة علي منظومة العمل والرؤية المستقبلية.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في كلمته بهذه المناسبة أن الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية، التي يتم تطويرها بإستمرار داخل الشركة خاصة في ظل ازمة فيروس كورونا، وأن الهدف الأساسي من تخصيص يوم السلامة علي مستوي الشركة هو دائما وأبدا الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والعمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل، وأيضا الحفاظ على شركتنا وتحسين مستويات السلامة العامة في مختلف مواقع العمل وفقا للمعايير المحددة .

وأكد زكريا أهمية نشر الوعي بمفاهيم وإجراءات السلامة في مجال الطيران لجميع العاملين بالشركة، وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لكافة الأعمال والأنشطة، وأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها، وأكد أهمية العمل على رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم في التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والابلاغ عن أي سلوكيات غير آمنة.

وأضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة، أن هدف مصر للطيران الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وان هذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان بكافة أنشطة الشركة.

وتناول الطيار أحمد الخياري مدير عام السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بعض الإجراءات التي تم اتباعها، وأدت إلى تلافي حدوث وقائع مؤثرة علي سلامة الأفراد والمعدات، وأكد على ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة .