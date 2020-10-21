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وزيرة الصحة تتوجه لإيطاليا للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية

08:43 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
وزيرة الصحة تتوجه لإيطاليا للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية

الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، إلى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، يرافقها كل من الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، للمشاركة في المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "بناء جسور مع أفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من وزراء الصحة و150 من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية، والعلماء، والأكاديميين في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن مشاركة وزيرة الصحة والسكان ممثلة عن جمهورية مصر العربية جاء بناءً على دعوة من المنتدى للاستفادة من خبرات مصر في النهوض بالمنظومة الصحية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "مجاهد" أنه من المقرر أن تلقي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان كلمة مصر خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة الوضع الحالي والتحديات الصحية التي تواجهها الدول خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات الدولية في مجال الرعاية الصحية، والاستثمارات طويلة المدى في المجال الصحي، والسياحة العلاجية، والتحول الرقمي في المجال الصحي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.

هالة زايد وزيرة الصحة إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي

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