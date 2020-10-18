فوز أبوشقة وفيبي فوزي يفوزان بمقعد الوكيلين لمجلس الشيوخ

فاز بهاء أبو شقة بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، بواقع 255 صوتا كما فاز ت النائبة فيبي فوزي، بوكيل المجلس بواقع 199 صوتا.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن 294 نائبا أدلوا بأصواتهم بينهم 13 صوتا باطل، و281 صوتا صحيحا، فيما حصل النائب أيمن عبد المحسن على 48 صوتا، وراند محمد مصطفى 60 صوتا.

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الثانية اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي فاز أيضا برئاسة المجلس في الجلسة الإجرائية الأولى.

وتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات وكيلي المجلس، برئاسة المستشار فرج الدري، وعضوية النواب عبد المنعم سعيد، محمد جزر، طارق رسلان، محمود القط، حنا جريس، وعمرو عزت محمد.

تنص المادة 14 من اللائحة الداخلية: يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.