وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان مشروعات الطرق الجديدة والصرف والصرف الصحي

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشروع إنشاء ورصف طرق مدينة الشمس التي تضم 87 عمارة سكنية جديدة ومدينة طيبة والصرف الصحي.

واستمع اللواء محمود شعراوي، ومحافظ الأقصر، إلى شرح تفصيلي حول تفاصيل الطرق الجديدة وتضم: طريق مدينة الشمس بطول 1.5 كم وعرض 40 مترا ويصل لمدينة طيبة، طريق من مدينة طيبة للطريق الصحراوي بطول 1.2 كم بعرض 6 أمتار، طريق من مدينة الشمس إلى محطة الصرف الصحي بطول 1.5 كم وعرض 8 أمتار ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي ومحافظ الأقصر، مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي المدامود والعشي.

واستمع الوزير والمحافظ، إلى شرح مفصل من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجهة المنفذة للمشروع، حيث أكدوا على أن المحطة ستعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلاً.

وأشاروا إلى أن المحطة تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل نهاية العام الجاري ويتضمن الموقع مشروع صرف صحي متكامل لمركز ومدينة الزينية ويتضمن 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائي على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلي و5 قرى بها وتشمل قرى العشي والزينية بحري، والمدامود بحري، والمدامود قبلي، والصعايدة.

ومن المقرر أن يتم بعد الانتهاء من هذا المشروع المتكامل توفير خدمة الصرف الصحي لكل مدن المحافظة بنسبة 100% والقرى سيتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بها بنسبة 14% جديدة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال تطوير الكورنيش وساحة سيدي أبوالحجاج ونقل معدية الأهالي والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة حوالي 185 مليون جنيه وتطوير السوق السياحي، حيث تم تركيب برجولات خشبية بطول الكورنيش وأعمال تشجير وإنارة ولاند سكيب ورصف.

وخلال الجولة أشاد اللواء محمود شعراوي، بجهود محافظ الأقصر وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات التي تمس حياة مواطني المحافظة والمترددين عليها.

وقال المستشار مصطفى ألهم، إن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية خاصة الطرق والخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" خاصة بعد إطلاق وزير التنمية المحلية للمرحلة الثانية منها بالأقصر للتخفيف على المواطنين من أبناء المحافظة في كافة القرى.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام المستمر من كافة العاملين بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.

ووجه الوزير بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق الجارية التي تربط مدينة الشمس وتضم 87 عمارة سكنية جديدة بمدينة طيبة والطريق الصحراوي والأقصر وتساعد في جذب المواطنين إلى مدينة الشمس مع الاستفادة من الخدمات الموجودة بمدينة طيبة.