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وزير النقل يبحث مع "هيونداي" الكورية توطين صناعة الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد

05:46 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
وزير النقل يبحث مع "هيونداي" الكورية توطين صناعة الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ووفد شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية برئاسة جونج جان هي المدير العام للشركة، لبحث التعاون بين الجانبين في مشروعات مترو الأنفاق، بحضور رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيس هيئة السكك الحديدية.

وأكد الوزير عمق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، ومنها قطاع النقل، مشيدًا بالتعاون القائم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم والمتمثل في تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا، وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث وصل حتى الآن من هذه الصفقة أول قطارين، إضافة إلى توقيع عقد تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثاني، للمحافظة على سلامة الخطين وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وطالب الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتوريد هذه القطارات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للتعاون السابق المثمر مع الشركة لتوريد 20 قطارًا للخط الأول، دخلت كلها الخدمة ويتم تصنيعها بمشاركة مصنع (سيماف) تدعيمًا للصناعات الوطنية.

وأبدى مسئولو شركة هيونداي الرغبة في التعاون مع الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) التي ستدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد، في عملية توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وخاصة عربات مترو الأنفاق حيث استعرضت الشركة الخبرات السابقة لها في توطين الصناعة في عددٍ من الدول.

وأشار الوزير، إلى أهمية مشاركة الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لكيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة من مختلفة الأنواع، لافتًا إلى أن الجانب المصري وضع معاييرًا أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي أبدت رغبتها في المشاركة في عملية توطين هذه الصناعة، منها اجتياز التقييم الفني والمالي والخبرات السابقة ونسبة التصنيع المحلي والمشاركة في إعادة تأهيل الخط الأول للمترو والقدرة على إنتاج وحدات مختلفة من الوحدات المتحركة سواء للسكك الحديدية أو المترو، خاصة مع تنفيذ مصر لعدد من مشروعات الجر الكهربائي السككي مثل القطار الكهربائي السريع ومشروعي مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى خطوط المترو المختلفة والقطار الكهربائي LRT مشيرًا إلى أن مجال توطين الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والمترو يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تسعى مصر إلى الحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا لهذه الصناعة، بما يمكنها أن تصبح مستقبلًا مركزًا لصناعة وتصدير الوحدات إلى الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية.​

وزارة النقل هيونداي الكورية بورسعيد الوحدات المتحركة

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