أمين "البحوث الإسلامية" يهنئ "الضويني" لتعيينه وكيلًا للأزهر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الضويني أمين عام هيئة كبار العلماء، لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه وكيلًا للأزهر.

وهنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشيخ صالح عباس لصدور قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية، موجهًا الشكر له على جهوده الطيبة خلال الفترة الماضية أثناء توليه مسئولية القيام بأعمال وكيل الأزهر، والتي أبلى فيها بلاءً حسنًا بحسن إدارته في توقيت مليئ بالتحديات أثبت خلاله كفاءته في التعامل مع الملفات المختلفة بحكمة وموضوعية.

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