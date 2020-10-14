الرعاية الصحية: 350 ألف خدمة طبية بوحدات ببورسعيد خلال 3 شهور

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 350 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة (يوليو – سبتمبر) 2020.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي المترددين على الوحدات والمراكز الصحية ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغ 229 ألف و668 مترددًا، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة واللازمة لهم، والتي تشمل تقديم 178 ألف و612 خدمة طبية من خلال عيادات طب الأسرة، وإجراء 57 ألف و38 فحص طبي، بالإضافة إلى تقديم 41 ألف و718 خدمة طبية بعيادات الأسنان، 9950 بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم فحص 6481 سيدة بعيادات النساء، 10آلاف و107 كشف بعيادات الباطنه والأطفال، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والمعامل والتي بلغت 67ألف و515 فحص طبي ومعملي، فضلًا عن تقديم 14ألف و597 خدمات الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة، والبالغ عددهم 603ألف منتفع، من خلال 31 وحدة ومركز صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التي تقدم من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام بورسعيد).