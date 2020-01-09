​برلماني يطالب الحكومة بتغيير أنماط الفنادق لتنشيط قطاع السياحة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والأثار، بشأن ضرورة تطوير أنماط الفنادق فى مصر، حيث تعاني الفنادق في مصر من غياب نمط من أنماط الفنادق والتي تعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة، على الرغم من خطة الدولة في تنشيط السياحة والاهتمام بتطوير أنماط النشاط السياحي في مصر.

وأضاف فؤاد، أن فنادق "الموتيلات الصغيرة، فنادق الكامب، وفنادق ذات الطبيعة الخاصة والفنادق العلاجية" وغيرها تعاني من الأنماط المختلفة للفنادق من حيث الخدمة.

وأشار إلى أن تلك الأنماط المختلفة تأتي لتحفيز وتنشيط العملية السياحية فاقتصار السياحة على الفنادق التقليدية ودرجاتها لا يكفي لمخاطبة واستهداف شرائح أوسع من السياح ، فنسبة السياحة الأكبر تتمركز في الدول المتوسطة وهي التي يبحث سائحها على الإقامة المخفضة وذات الطبيعة البسيطة.

وأوضح فؤاد، أن تلك الأنماط الأكثر بساطة حققت نمو سياحي في العديد من الدول على رأسها "أسبانيا، المغرب، تركيا" وغيرهم من الدول التي اهتمت بتلك الأنماط المختلفة للفنادق مما ساهم في استهداف نسب سياحة أكبر.

ودعا فؤاد إلى تطبيق تلك التجربة على مشروع تطوير منطقة الأهرامات، موضحا أن تلك المنطقة وبالأخص نزلة السمان تحتاج إلى صدور قرارات تنظم وتسمح لبيوت أهالي تلك المنطقة أن تتحول لأحد –منطقة أنماط تلك الفنادق لتكون أحد عوامل جذب السياح خاصة الشريحة الوسطى والتي تمثل النسبة الأكبر من السياحة في العالم عامة ومصر خاصة.

وأشار إلى أن مصر تمتاز بالسياحة العلاجية التي تحتاج الى تنشيطها وتأتي الفنادق العلاجية أحد أهم عوامل الجذب لتلك السياحة.