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"في عين شمس والمطرية ومصر الجديدة".. قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

01:37 م الثلاثاء 07 يناير 2020
"في عين شمس والمطرية ومصر الجديدة".. قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بطريق مسطرد القديم مما سيترب علية قطع الخدمة في عدة مناطق.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أم المناطق التي ستنقطع عنها الخدمة هي (النزهة الجديدة، الكوربة، هليوبليس، سانت فاطيما، منطقة الحجاز، وجامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريدة سمكية، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارج المطرية، والهايكستيب.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إصلاح العطل بكامل جهدها، كما تم توفير عربيات مياه في هذه المناطق.​

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قطع المياه مصر الجديدة عين شمس المطرية شركة مياه الشرب بالقاهرة

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