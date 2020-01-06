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رئيس "مستقبل وطن" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

09:33 م الإثنين 06 يناير 2020
رئيس "مستقبل وطن" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب

كتب- ميرا إبراهيم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسبة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال رشاد: "يطيب لى باسمى وباسم كل قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، أن أبعث أرق التهانى القلبية بهذه المناسبة الطيبة، داعيا الله عز وجل أن يعيد على شخصكم الكريم المناسبات الطيبة بموفور الصحة والخير والبركات، ومصر وشعبها نسيج وطني واحد".

وأضاف رشاد، أن "وحدة وتماسك المصريين كانت ولا تزال الصخرة التى يتحطم عليها كل مخططات أهل الشر للوقيعة بالوطن، وتقويض جهوده التنموية.. فكل عام وجموع المصريون بخير، ووحدتنا صخرة تتحطم عليها المخططات والمؤامرات".

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أنه وجه قيادات الحزب بالأمانة المركزية، وأعضاء الحزب بجميع المحافظات بمشاركة إخوانهم الأقباط هذه المناسبة وتقديم التهانى للأساقفة ومطارنة الكنائس.

أشرف رشاد الشريف حزب مستقبل وطن لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب البابا تواضروس

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