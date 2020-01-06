السيسي في كلمته بعيد الميلاد المجيد: "إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم"

كتب- مصطفى علي ومحمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئا أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد: "كل سنة وأنتم طيبين جميعًا.. الحقيقية الاستقبال بتاعكم استقبال جميل ورائع واحنا والله بنحبكم.. وسنة سعيدة علينا كلنا".

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاثنين: "أنا عايز أتكلم كلمتين صغيرين؛ الأول إن إحنا لازم دايمًا نبقى مخليين بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، إذا كنتم بتحبوا ربنا حبوا بعضكم.. ما تخلوش حد أبدًا يدخل بيننا ويحاول يوقع بيننا ويحاول يعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا وهتفضل بلدنا كلنا.. الكلام ده أصبح ثقافة وعادات وتقاليد بيننا وكل واحد عارف أن زيه زي أخوه، وكلنا زي بعض، وأي محاولة للفتن والوقيعة نخلي بالنا منها".

ويرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور عدد من كبار رجال الدولة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.​