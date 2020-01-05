العناني وجمعة ومحافظ القاهرة يتفقدون أعمال ترميم جامع الفتح الملكي بعابدين (صور)

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تفقد صباح اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جامع الفتح الملكي بحي عابدين، للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدًا لافتتاحه الأسبوع المقبل.

رافق الوزراء خلال الجولة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس المقاولون العرب، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح أبو العلا أن أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي تم إسناد المشروع لها عام 2017، وبلغت تكلفة المشروع مايقرب من 16 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الداخلية في المسجد، والتي تضمنت الأرضيات الرخامية بصحن المسجد، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب وكافة الأعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب والقباوات من الداخل، وإنهاء الأعمال الزخرفية بها، بالإضافة إلى تركيب أجهزة النظام الصوتي ووحدات الإضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

أما عن الأعمال التي تمت خارج المسجد، فتم الانتهاء من تنظيف أحجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالأسطح، وأعمال عزل بلاط أرضيات الأسطح، وأعمال تركيب أرضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسي، واستكمال أعمال الإضاءة الخارجية.

ومن ناحيته، قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، إن الجامع يتكون من مربع أساسي تقوم عليه قبة وهو مكان الصلاة. وألحق بهذا المربع 3 مجموعات من المباني من جهته الغربية والجنوبية والشرقية. وكل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تخدم أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه، وتشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15.70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد، وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي الشرقي للجامع.

أما المسجد من الداخل فعبارة عن مكان للصلاة، فيتكون من مربع متساوي الأضلاع، يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة، وزخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة، والمنبر الذي يقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفرًا بارزًا ومطلية بالذهب.

ويقع الجامع في شارع عابدين، ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، وأنشأه عابدين بك أمير اللواء السلطاني حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به وأوقف عليه الأوقاف فعرف الجامع باسمه (جامع عابدين).

والجامع الحالى يرجع لعصر الملك فؤاد الأول 1338هـ / 1918م حيث أمر الملك فؤاد بتجديد جامع الفتح، و تم الاحتفاظ بالمدخل القديم والمئذنة، وإعداده على طراز المساجد العثمانية، ومضاعفة مساحته.