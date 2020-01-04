رئيس الوزراء يتفقد مقر مجلس النواب ومركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة

بإجمالي 1412.. طفرة في أعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها

كتب- محمد غايات:

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ إنشاء مبنى مجلس النواب، يرافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.

وخلال زيارته لمجلس النواب، استمع رئيس الوزراء إلى عرض عن المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 25.87 فدان، ويشمل مبنى رئيسيا، يضم قاعة تتسع لـ 1000 عضو برلماني، ومكاتب تسع 3200 موظف ويبلغ متوسط مساحة الدور 16000م مسطح.

ويضم مبنى مجلس النواب عددا من الأجنحة لكبار المسئولين، فضلاً عن المتحف ومطعم كبار الزوار، وصالون النواب، والنائبات والبهو الرئيسي.

ثم تفقد رئيس الوزراء مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقام على مساحة ١٥الف م2 مربع، والذي يضم مسجدا، بالإضافة إلى منطقة الخدمات وجراجات متعددة الطوابق تتسع لنحو ٤ ألف سيارة، كما يوجد بالمركز المكتبة الإسلامية المركزية، وقاعات مناسبات.​