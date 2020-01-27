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مبروك عطية: الطلاق عمره ما كان خراب بيوت

03:27 م الإثنين 27 يناير 2020
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كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور مبروك عطية، خلال ندوة لمناقشة كتابه الجديد "الطريق إلى السعادة"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الحياة لا تكشر عن أنيابها أبدا، ولكن علينا أن نعرف قوانينها، فالحريص عليها لا تأتيه أبدا.

وقال عطية: لنا الكثير من التعريفات والمفاهيم الخاطئة، منها الطلاق لأن الطلاق عمره ما كان خراب بيوت، ولم يقل الله أنه خراب بيوت، وإنما قال إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، أي أن بعض الطلاق حينما يصل الطريق إلى نهايته مع الزوجين، خير للطرفين.

وأضاف عطية: المصائب بالنسبة للإنسان أشبه بالنار بالنسبة للمعادن، تختبر قوتها وشوائبها، وفي أحد الأحاديث يقول الرسول، الأمل رغما عنك، وهو حديث في صحيح البخاري لا يردده إلا قليل.​

مبروك عطية كتاب الطريق إلى السعادة معرض الكتاب

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