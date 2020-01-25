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نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي محمد عبدالعزيز

12:16 م السبت 25 يناير 2020
نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز

كتب- مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده، الإعلامي محمد عبدالعزيز الذي وافته المنيه أمس الجمعة.

وقال سعده، في بيان: فقدنا رمزا إعلاميا كبيرا ورائدا من رواد تقديم البرامج الدينية في التليفزيون المصري؟

وأضاف البيان، قدم عبدالعزيز طوال مشواره الإعلامي نموذجا مهنيا وناقش وطرح قضايا استفاد منها المجتمع.​

محمد عبدالعزيز نقابة الإعلاميين طارق سعده وفاة محمد عبدالعزيز

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