نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي محمد عبدالعزيز

كتب- مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده، الإعلامي محمد عبدالعزيز الذي وافته المنيه أمس الجمعة.

وقال سعده، في بيان: فقدنا رمزا إعلاميا كبيرا ورائدا من رواد تقديم البرامج الدينية في التليفزيون المصري؟

وأضاف البيان، قدم عبدالعزيز طوال مشواره الإعلامي نموذجا مهنيا وناقش وطرح قضايا استفاد منها المجتمع.​