نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي محمد عبدالعزيز
12:16 م السبت 25 يناير 2020
كتب- مصطفى علي:
نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعده، الإعلامي محمد عبدالعزيز الذي وافته المنيه أمس الجمعة.
وقال سعده، في بيان: فقدنا رمزا إعلاميا كبيرا ورائدا من رواد تقديم البرامج الدينية في التليفزيون المصري؟
وأضاف البيان، قدم عبدالعزيز طوال مشواره الإعلامي نموذجا مهنيا وناقش وطرح قضايا استفاد منها المجتمع.
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