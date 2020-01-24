​"صناعة النواب" تناقش إغراق السوق المصرية بالخشب الصيني والتركي

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، جلسة استماع في شأن خطة واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، حول تطوير شركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات، لإعادة نشاط تصنيع السيارات في مصر، لاسيما أن مصر كانت رائدة في هذه الصناعة منذ السبعينيات من القرن العشرين، ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع. بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وتشهداللجنة اليوم الاثنين، جلسة استماع حول خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفني بمراحله المختلفة الأساسي، والجامعي، وما قبل الجامعي، لضمان نظام جودة للخريج طبقًا للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة في سوق العمل الصناعي الداخلي والخارجي، وتحسين إنتاجية الصناعة، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويناقش الأعضاء، يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الغول، في شأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحُبيبي المستورد وخاصة من دولتي الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعي الخشب الحبيبي في إدفو ونجع حمادي بسبب تكدس المخازن والممرات بكميات كبيرة من الأخشاب، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى بطرس، في شأن عدم تشغيل مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، وطلب الإحاطة المقدم من البرلمانية غادة موسى صقر، في شأن ما تعانيه صناعة الأثاث بمحافظة دمياط من ركود أودى بتلك الصناعة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا أحمد البلتاجي، في شأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة، بالإضافة غلى طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، حول تدهور وسوء حالة مصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، محافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.​