وزير الطيران يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

كتب - محمد عبيد:

تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة الشرفاء عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين بمناسبة عيد الشرطة .

وأعرب وزير الطيران عن الشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم ودورهم البارز في الحفاظ على أمن وسلامة المطارات.

وتوجه منار بالتحية لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة الأبرار داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.