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البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدهم الـ٦٨

04:55 م الخميس 23 يناير 2020
البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيدهم الـ٦٨

البابا تواضروس

كتب- مصطفى علي:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص التهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكافة القيادات الأمنية والضباط والجنود بمناسبة عيد الشرطة.

وجاء في نص التهنئة "تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهاني لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية، في عيدهم الثامن والستين".

ويظل 25 يناير 1952 يومًا تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية، يومًا للبطولة والفداء؛ فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون مع قواتنا المسلحة الباسلة أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن للحفاظ على أمنه وسلامه.

نذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسرهم، بكل فخر، ونذكر أيضًا المصابين والمجروحين لينعم الله عليهم بالشفاء العاجل.

ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل سوء ويظللها بسلامه الكامل، وأن يحمي أوطاننا ومنطقتنا العربية وينعم عليها بالأمن والاستقرار".

البابا تواضروس وزير الداخلية محمود توفيق عيد الشرطة 25 يناير

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