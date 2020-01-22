حزب "مستقبل وطن" يعقد ندوة حول "السوشيال ميديا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي اليوم الاربعاء، ندوة حول " السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة".

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، أن الحديث عن محاربة الشائعات أمراً مهم، ويجب التصدي للشائعات بالتأكد من حقيقة مصدرها، ودعا لمواجهة "الدعاية السوداء" التي تستخدم خطأ غير مقصود لنشر وبث الشائعات المغرضة، والتي باتت تشكل خطرا أكبر من خطأ الشائعة بمعناها التقليدي، وطالب بضرورة الرد على الشائعات بالحقائق والمعلومات وبشكل لائق، دون إعادة نشر الشائعة مصحوبة بالتعليق أو الرد، حتى لا يساعد ذلك في نشرها بشكل أكبر، وهو ما يسمي بأسلوب إدارة الأزمات.

ومن جانبه أوضح المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، خطورة تأثير نشر الشائعات دون التحقق من صحتها، ودور السوشيال ميديا في الترويج للشائعات المغرضة والتي تهدف لهدم الوطن وتدمير الحياة الاجتماعية لبعض المواطنين، مشيراً إلى أن البعض يريد توصيل حالة من الإحباط لجيل الشباب بالكامل، لافتا إلى أنه من المفارقات بسبب تلك الشائعات المغرضة، أن يكون جيل الآباء أكثر اقتناعا بالانجازات القومية، من الشباب أنفسهم، والتي تقام جميعها من أجلهم وأجل مستقبلهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتم تغييره.

وأوضح المهندس أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب مستقبل وطن، أن تلك الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها الأمانة تماشيا مع السياسة التي ينتهجها الحزب بضرروة تدريب وتثقيف جميع قياداته وكوادره، بكيفية مواجهة الشائعات المغرضة التي تسعى لهدم الدولة، وكيفية مواجهتها من خلال أسلوب علمي بشكل ممنهج يعتمد على نشر الحقائق وإبراز الانجازات دون تردد.

وأشار "الجندي"، إلى أن "حزب مستقبل" وطن يعتمد قوامه الأساسي على طاقة الشباب، مشيرا إلى أن المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب لم يتجاوز عمره 34 عاما.

من ناحيتها حذرت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الأداب بجامعة حلوان، من أن العولمة تشكل خطورة كبيرة في نشر الشائعات، حيث أصبح هناك طرف يملك المعلومة وطرف متلقي، وباتت المعلومة تتدفق من الأقوى للطرف الأضعف، وللأسف أصبحنا جميعا في الشرق الأوسط مستقبلين للمعلومات والشائعات، دون أن نكون مصدرين للحقائق ولقضيتنا للخارج، وطالبت بتدريس مادة التربية الإعلامية لتعليم مهارات التعامل مع السوشيال ميديا، حتى يستطيع الجيل الحالي والمقبل من التفرقة ما بين الشائعة والحقيقة.

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، درع حزب مستقبل وطن للدكتورة سهير عبد السلام، والمهندس روماني رزق الله تقديرا لهم، وفي نفس السياق قدمت أسرة شباب من أجل مصر بجامعة عين شمس، درع الأسرة إلى المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، تقديرا لدوره الوطني ومساندته الدائمة للشباب والاستجابة لمطالبهم وتبنى قضاياهم.

شارك في الندوة التي أدارها المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، المهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، ومحمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والدكتورة نجلاء فريد أمين العلاقات العامة، المستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الدكتور محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية، والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المركزية، وعددا من أمناء الحزب بالمحافظات، فضلا عن أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس.