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وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة وترميم 15 مسجدًا

07:42 م الخميس 16 يناير 2020
وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة وترميم 15 مسجدًا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، مبلغ 33,674,203 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ومائتان وثلاثة جنيهات)، لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لصيانة وترميم المساجد.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف ترميم المساجد

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