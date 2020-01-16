وزير الأوقاف يعتمد 33 مليون جنيه لصيانة وترميم 15 مسجدًا

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، مبلغ 33,674,203 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وسبعون ومائتان وثلاثة جنيهات)، لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لصيانة وترميم المساجد.