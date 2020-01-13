نشكر الأمانة.. مستقبل وطن يصدر بيانا بشأن صور توزيع البطاطين على المواطنين

كتب- محمد سامي:

أصدر المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بيانا للتعيقب على الانتقادات الموجهة للحزب بسبب الصور المتدوالة لتوزيع البطاطين في الدقهلية والتي وصفها البعض بغير اللائقة.

وقال رشاد في بيان رسمي له: "بعيدا عن الردود الرسمية والتصريحات العنترية التي نسمعها من البعض بين الحين والآخر والنصائح التي كان من الممكن أن نتقبلها بصدر رحب لو أنها كانت خالصة للوطن، أحب أن أبدي رأيا يخصني في المقام الأول كمواطن مصري بعيدا عن كوني رئيسا للحزب، بأن الصور التي شملتها احتفالية الحزب تظهر تواجد أعضاء الحزب بأمانة المركز وباقي الأفراد هم المندوبين الذين سيوزعون تلك الأغطية على مستحقيها".

وأضاف رشاد: "أحب أن أنوه بأن هذه الأغطية التي وزعتها الأمانة الموجودة في الصور هي على نفقاتهم كاملة، وهذه المره الثالثة التي ينفذون فيها تلك الاحتفالية، ولم تحدث أي صيحات أو هجوم في المرات السابقة على الأمانة".

وأوضح رئيس الحزب: نوزع الأغطية والبطاطين في كل ربوع مصر وقراها وقد انتهت المرحلة الأولى بإجمالي 65 ألف بطانية، وبدأت المرحلة الثانية بإجمالي 100 ألف بطانيه وسنستكمل المسيرة حتى نصف مليون غطاء بنهاية فصل الشتاء".

وأكمل رشاد: "كل هذه الأغطية وغيرها من المواد الغذائية التي يوزعها الحزب هي على نفقة الأعضاء أنفسهم رغبة منهم ومساعدة في دعم مجتمعاتهم والنهضة بأوطانهم، الصور ما هي الا واحد على الألف مما يقوم به الحزب يوميا، وإن كان السيد مسئول الأمانة قد أخطأ في عدم توضيح الصور ونشرها دون مراجعتها عند نشرها إلا إني أتقدم له بالشكر على ما قام به من جهد دون البحث عن وعود انتخابية أو مكاسب سياسية".

وأنهى رشاد: "سنحرص في المرات القادمة أن نكون أكثر حرصا في عرض الصور للفعاليات حتى لا يستغلها جهلا من يحاول تصفية حسابات سياسية شخصية، واعتذر لكل شخص فهم الصور بشكل خاطئ، ونقدر له نصيحته الصادقة، أما من أراد فقط أن يتاجر بموقف سياسي باهت نوجه له النصيحه بأننا نتمني أن نرى منه مشاركى حقيقية في دعم المجتمع المصري بعيدا عن بطولات البوستات الوهمية التي يختبئ خلفها".