بالتفاصيل.. "الإسكان" تطرح شقق للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد 17 سبتمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات تجارية وإدارية ومهنية بمدينة الشيخ زايد، بمساحات تتراوح من 60 حتى 175 مترًا، وذلك في مزاد علني.

وأعلنت الهيئة انعقاد جلسة المزاد العلني يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن يتم شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة الشيخ زايد مقابل 500 جنيه، كما يتم سداد 10 آلاف جنيه لدخول جلسة المزاد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الراسي عليه المزاد سيسدد نسبة 25% من القيمة البيعية للوحدة، و1.5% مصاريف إدارية، ومجلس أمناء، و3 آلاف جنيه وديعة اتحاد الشغالي، وذلك فور فوزه بالمزاد.

كما يتم سداد الـ75% بإحدى الطريقتين:

الأولى: يتم استكمال سداد باقي قيمة الوحدة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

الطريقة الثانية: سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، مضافًا إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية وقت السداد، وتحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 5.% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.