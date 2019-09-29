  • عاجل:"اطمئنوا".. السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    صور- حي بولاق الدكرور ينتفض ضد إشغالات المقاهي

    11:07 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة
    • عرض 13 صورة

    كتب- يوسف عفيفي:

    شنت سلطات حي بولاق الدكرور، اليوم الأحد، حملة ليلة لإزالة الإشغالات.

    وحسب بيان، اليوم، شملت الحملة الليلة شارع المساكن وشارع أحمد ماهر وشارع الملكة وشارع العشرين وشارع فيصل.

    وتحفظت الحملة على الإشغالات وأودعتها مخازن الحي؛ طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

    يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بضرورة إزالة الإشغالات في مهدها وعدم تركها.

    بولاق الدكرور المقاهي إزالة الإشغالات حملة إزالة

    الخبر التالى:

    إحباط تهريب أمبولات مخدرة مع طالب نيجيري بمطار القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان