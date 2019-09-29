صور- حي بولاق الدكرور ينتفض ضد إشغالات المقاهي

افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد ترميمه (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

شنت سلطات حي بولاق الدكرور، اليوم الأحد، حملة ليلة لإزالة الإشغالات.

وحسب بيان، اليوم، شملت الحملة الليلة شارع المساكن وشارع أحمد ماهر وشارع الملكة وشارع العشرين وشارع فيصل.

وتحفظت الحملة على الإشغالات وأودعتها مخازن الحي؛ طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بضرورة إزالة الإشغالات في مهدها وعدم تركها.