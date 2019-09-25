​رسميًا.. التموين تبدأ ضم الزوجة غير المقيدة لبطاقة الزوج

كتب - محمد سامي:

بدأت مكاتب التموين، اليوم، بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية الخاصة بالزوج، وذلك تنفيذًا لقرار الوزارى رقم 191.

وحصل موقع "مصراوي"، على نص قرار وزير التموين الخاص بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا والذي جاء برقم 191 لسنة 2019 على أن يتم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا ( محرومة ) علي بطاقة زوجها إذا كان مستفيد تموينيا وبطاقته سارية أو إضافتها على بطاقة الأسرة بشرط أن تكون سارية.

ونص القرار أن يتم العمل بالقرار بدءًا من 24 سبتمبر 2019.

كان الوزير قد صرح السبت الماضي خلال افتتاحه عدد من المكاتب التموينية بالجيزة بأنه أصدر قرار بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.