وكيل البرلمان لـ"مصراوي": لدينا اقتراحين في بشأن موعد انتخابات مجلس الشيوخ

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب في تصريحات لمصراوي، إن دور الانعقاد المقبل هام جدا نظرا لشموله لمجموعة من التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية، وأن الدور المقبل ستكون تشريعاته هي استكمال للإصلاح السياسي للدولة للمصرية، متوقعًا أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ المقبل بداية العام الجديد أو مع انتخابات مجلس النواب نهاية 2020.

وتابع الشريف: "لدينا حزمة من التشريعات خاصة بالانتخابات النيابية "نواب وشيوخ" وهي قوانين مباشرة الحقوق السياسية والمتمثلة في قوانين: "تقسيم الدوائر وقانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، وقانون المحليات".

وأشار وكيل البرلمان إلى أن البرلمان بصدد أيضا عدد من مشروعات القوانين الهامة المرتقب إقرارها أيضا مثل المرور والإجراءات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية، ومجموعة قوانين للإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على تشجيع الاستثمار.

وبشأن موعد إقرار قانون مجلس الشيوخ، قال الشريف نحن في انتظار قدوم القانون من الحكومة وبمجرد قدومه سيحال للجنة التشريعية بالبرلمان والتي بدورها تجري جلسات استماع حول مشروع القانون مع الأحزاب المعنية، ثم يعاد صياغته بالتعديلات التي تقر بجلسات الاستماع ثم تعد اللجنة التشريعية تقريرها بشأنه على أن يرفع للجلسة العامة للتصويت عليه، ثم بناءا على ما دار من مناقشات أيضا سيحدد موعد إجراء الانتخابات.

وردا على سؤال مصراوي بشأن موعد انتخابات مجلس الشيوخ قال إنه لدى المجلس اقتراحين أن تجرى أوائل المقبل، أو إجراء الانتخابات النيابية معا "النواب والشيوخ" بنهاية 2020، موضحا أنه لم يقر موعد محدد بشكل نهائي وأن الأمر متروك للمناقشات. ​