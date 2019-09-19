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"المصرية للكهرباء" توقع عقدًا لإنشاء محطة الحوامدية بقيمة 587,4 مليون جنيه

06:44 م الخميس 19 سبتمبر 2019
"المصرية للكهرباء" توقع عقدًا لإنشاء محطة الحوامدية بقيمة 587,4 مليون جنيه

رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالى، الخميس، عقدًا مع اتحاد شركات لتنفيذ مشروع محطة محولات الحوامدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 587,4 مليون جنيه مصري يتم تمويل المكون الأجنبي منها من الوكالات العربية والدولية للتمويل IFA، على أن يتم تمويل المكون المحلي منها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ التعاقد.

وأوضحت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء - في بيان - أن اتحاد الشركات مكون من XD-EGEMAC,XD-SHIKY,NCC بقيادة شركة XIAN وذلك بشأن العقد رقم (64/2017/2018)، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن توريد وتركيب مهمات جهد 66،220،500 ك.ف سعة (3×750+3×175+3×40 م.ف.أ) الحزمة (أ) من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح ومهمات جهد 11 ك.ف من النوع التقليدي ومهمات الوقاية والاتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية والتركيبات.

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