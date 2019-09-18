وفد صحفي وإعلامي سعودي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة- مصراوي:

قام وفد من الصحفيين والإعلاميين السعوديين بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأربعاء، للتعرف عن قرب على إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية، وما تضمه من استوديوهات تنطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.

يأتي ذلك ضمن زيارة الوفد الحالية لمصر لحضور برنامج تدريبي بالمؤسسات الصحفية المصرية، وزيارة عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الهامة بمصر ومنها ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي.

واستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم دعائي يرصد أهم أنشطة المدينة ومعالمها المختلفة، ومراحل التطور الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة.

وقام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام للتعرف على الأساليب الحديثة في دراسة الإعلام التي يتم تطبيقها بها، كما زار الوفد مناطق التصوير المفتوحة ومركز إحياء وترميم التراث السينمائي، إلى جانب استوديو دولبي أتموس الذي يعد الأحدث في العالم في تطبيق تقنيات التسجيل الصوتي.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى تضمها المدينة، كواحدة من أهم وأكبر المدن الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط.