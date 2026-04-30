هند الضاوي: ترامب يتعمد استفزاز بريطانيا بتصريحات مسيئة

كتب : حسن مرسي

11:23 م 30/04/2026

الكاتبة الصحفية هند الضاوي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعمد إهانة أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، من خلال تصريحات متكررة مليئة بالسخرية والازدراء.

وأوضحت "الضاوي"، خلال برنامجها "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن زيارة ملك بريطانيا لأمريكا جاءت لترميم العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف والتباين في المواقف.

وأضافت أن ترامب لم يترك دولة أوروبية دون سب أو سخرية، وهو ما يصعب تقبله من بريطانيا التي ترى نفسها إمبراطورية كبرى في العصر الحديث.

وأشارت الإعلامية هند الضاوي، إلى أن بريطانيا تنظر لأمريكا كدولة نشأت بدعم تاريخي بريطاني، مما يجعل الإهانات المتكررة أمرا بالغ الحساسية سياسيا ورمزيا.

وتابعت مقدمة "حديث القاهرة"، أن الملك تشارلز رد على تصريحات ترامب المسيئة بلغة الملوك، في رسالة دبلوماسية هادئة تحمل الكثير من المعاني دون انزلاق لسجالات مباشرة.

وشددت هند الضاوي على أن زيارة الملك كانت لإعادة ضبط العلاقات المتوترة مع واشنطن في ظل التحولات الدولية الراهنة.

فيديو قد يعجبك



جلسة تصوير في الشارع.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور
زووم

جلسة تصوير في الشارع.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
علاقات

برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك
رياضة محلية

"تهديد".. مصدر بمجلس الأهلي يكشف موقف ييس توروب في حالة الهزيمة من الزمالك
جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
حوادث وقضايا

جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
أخبار مصر

بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)