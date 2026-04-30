أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعمد إهانة أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، من خلال تصريحات متكررة مليئة بالسخرية والازدراء.

وأوضحت "الضاوي"، خلال برنامجها "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن زيارة ملك بريطانيا لأمريكا جاءت لترميم العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف والتباين في المواقف.

وأضافت أن ترامب لم يترك دولة أوروبية دون سب أو سخرية، وهو ما يصعب تقبله من بريطانيا التي ترى نفسها إمبراطورية كبرى في العصر الحديث.

وأشارت الإعلامية هند الضاوي، إلى أن بريطانيا تنظر لأمريكا كدولة نشأت بدعم تاريخي بريطاني، مما يجعل الإهانات المتكررة أمرا بالغ الحساسية سياسيا ورمزيا.

وتابعت مقدمة "حديث القاهرة"، أن الملك تشارلز رد على تصريحات ترامب المسيئة بلغة الملوك، في رسالة دبلوماسية هادئة تحمل الكثير من المعاني دون انزلاق لسجالات مباشرة.

وشددت هند الضاوي على أن زيارة الملك كانت لإعادة ضبط العلاقات المتوترة مع واشنطن في ظل التحولات الدولية الراهنة.