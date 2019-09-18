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    رئيس وزراء السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    05:15 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    رئيس وزراء السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    الدكتور أحمد عبدالله حمدوك

    كتب - طه عبيد

    غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

    وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر حمدوك من استراحة كبار الزوار الحكومية وغادر على طائرة خاصة.

    واستقبل الرئيس السيسي، رئيس وزراء السودان، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ووزيرا الكهرباء والمالية.

    صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس هنأ الدكتور عبدالله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدًا الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

    عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان السيسي مصطفى مدبولي
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