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    بالتفاصيل.. "الإنتاج الحربي" تعلن تقسيط الأجهزة المنزلية للموظفين على 7 سنوات

    06:19 م الأحد 04 أغسطس 2019
    بالتفاصيل.. "الإنتاج الحربي" تعلن تقسيط الأجهزة المنزلية للموظفين على 7 سنوات

    الأجهزة المنزلية

    كتب - محمد سامي:

    أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن فتح باب البيع بالتقسيط وبدون مقدم للأجهزة المنزلية، من إنتاج شركة حلوان للأجهزة المعدنية، وذلك لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، على أن يتم التقسيط في مدة تتراوح من 6 أشهر إلى 84 شهرًا، بالتعاون مع أحد البنوك المصرية.

    ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، اليوم الأحد، التفاصيل الكاملة للبيع بالتقسيط، مشيرة إلى أن المستفيد عليه التوجه لأى من المعارض في، "حلوان، وروكسي، والهرم، والإسكندرية، وطنطا"، للحصول على عرض الأسعار، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات المرتب من جهة العمل، وتسليمه للبنك.

    وأكدت الوزارة، أنه حال نجاح التجربة، سيتم تعميمها على جميع المعارض الخاصة بالوزارة، وينتج مصنع حلوان البوتاجازات، والسخانات، والثلاجات بأحجامها، والديب فريزر، والتكييفات.

    وزارة الإنتاج الحربي فيسبوك شركة حلوان للأجهزة المعدنية

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