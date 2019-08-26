تبدأ بـ11 ألف جنيه.. شركات سياحة تطرح أسعار العُمرة الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

بدأ عدد من شركات السياحة، الترويج لبرامج "العمرة"، بالرغم من عدم انطلاق الموسم الجديد لعام 1441هـ، وتشغيل بوابة العمرة المصرية الإلكترونية حتى الآن.

وتهدف بعض الشركات من طرح برامج العمرة مبكرًا والتسويق لها عن طريق السماسرة ومواقع السوشيال ميديا، لجذب مزيد من المواطنين وإغرائهم بأرخص الأسعار التي تناسب دخلهم بهدف الاستحواذ على النصيب الأكبر من الموسم.

ويرصد "مصراوي" الأسعار التي أطلقتها بعض الشركات كالتالي:

- سعر 11 ألف جنيه رحلة العمرة "البري" لمدة 15 يومًا "10 ليال في مكة و4 ليال في المدينة".

- سعر 15.950 جنيه في غرفة ثنائي و14.450 جنيه في غرفة ثلاثي و13.500 جنيه في غرفة رباعي لمدة 15 يومًا "10 ليال بمكة و4 ليال بالمدينة".

- سعر 18.350 غرفة ثنائي و 16.250 غرفة ثلاثي و 14.300 غرفة رباعي لمدة 15 يومًا "10 ليال بمكة و4 ليال بالمدينة".

- سعر 18.500 جنيه في غرفة ثنائي و17.450 جينه في غرفة ثلاثي و15.500 جنيه في غرفة رباعي لمدة 10 أيام "5 ليال في مكة بالإفطار و4 ليال بالمدينة".

وعلق باسل السيسي نائب غرفة شركات السياحة، على طرح بعض الشركات أسعار العمرة قبل انطلاق الموسم قائلًا إن هذه العروض لا تتماشى مع الضوابط التي لم تكتمل بعد، ولا تاريخ بدء الموسم ولا تشغيل البوابة الإلكترونية للعمرة، وبالتالي أي أسعار طرحت فهي غير حقيقية وتعتبر مخالفة لقواعد وزارة السياحة.

وأضاف السيسي لـ"مصراوي"، أن أي شكوى ضد هذه الشركات ستعاقب فورًا، مشيرًا إلى أن الشركات المحترمة والتي تعرف معنى قواعد وضوابط وأنظمة العمل لن تقبل بطرح إعلانات في هذا التوقيت في ظل عدم إعلان القواعد بالكامل.

وأشار إلى أن الموسم الجديد للعمرة سيشهد أسعارًا طبيعية مثل العام الماضي، مع إضافة أي رسوم تفرض من مصر أو المملكة العربية السعودية على السعر الجديد، مؤكدًا أن أي زيادة في الأسعار ستؤثر بالفعل على الموسم وهذه الزيادة ستعمم في القرارات الجديدة.

يذكر أن الضوابط المنظمة للعمرة التي أصدرتها وزارة السياحة، أقرت بأن بوابة العمرة هي الجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها سفر المواطنين المصريين لأداء مناسك العمرة.

وعقدت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اجتماعًا لمناقشة آليات موسم العمرة الجديد وموعد التشغيل التجريبي لبوابة العمرة المصرية الإلكترونية، ومن المقرر تشغيل بوابة العمرة وبدء الموسم خلال شهر نوفمبر المقبل.​