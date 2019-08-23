الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.. 6 مميزات للجمعيات الأهلية في القانون الجديد

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس الجاري، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وينشر "مصراوي" أبرز المميزات التي تضمنها القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد إقراره من البرلمان ونشرته الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من القانون.

- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والتي يقع عبئ أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.

- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها وحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% من صافي دخله.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده الجمعية من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية.

ويشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.