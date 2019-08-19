لكل كشك لون".. تركيب 300 كشك جديد في محطات السكة الحديد

كتب - أسامة عبدالكريم:

قال المهندس إبراهيم جاهين مدير عام الشركة الوطنية لقطارات النوم "إيرنيست"، إن الشركة بدأت في تطوير أكشاك السكة الحديد، بالتعاقد على 200 إلى 300 كشك كمرحلة أولى، موضحًا أن الخطة تبدأ بالمحطات الرئيسية والحيوية.

وأضاف جاهين في تصريح لـ"مصراوي"، أن وزير النقل، كلّف الشركة باستلام جميع الأكشاك داخل المحطات للبدء في تطويرها، موضحًا أن التطوير يتم على مراحل، تبدأ باستلام الأكشاك من الشركة السابقة "إم أو تي"، وتقنين أوضاع أصحاب الأكشاك المستأجرين من الشركة السابقة، والملتزمين بمدة تعاقد.

وتابع: "الهيئة تدرس احتياجات كل محطة على حدا والعبرة ليست بكم الأكشاك إنما العبرة بالكيف"، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على منع الازدحام والتكدس بين الركاب وتحقيق سيولة وانسيابية على أرصفة المحطات.

ولفت إلى أن الشركة ركبت نماذج من الأكشاك الجديدة على بعض الأرصفة الرئيسية، منها (2 كشك بمحطة الأقصر، و2 كشك بمحطتي الإسكندرية، وكشك على كل من رصيف 1 ورصيف 4 بمحطة مصر)، إضافة لتطوير أكشاك رصيف 11، موضحًا أن محطة رمسيس تحتاج لنحو 40 كشك.

وقال مدير الشركة، إن الأكشاك الجديدة لها مقاسات وألوان: "كل كشك له لون ومقاس مختلف"، وهناك أكشاك (مأكولات، الجرائد والصحف، المحمول، الهدايا، الورد)، موضحًا أنها لها منظر حضاري، وتضم جميع الكماليات داخلها.​