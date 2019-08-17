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    شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

    06:17 ص السبت 17 أغسطس 2019
    شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

    الطقس

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

    وحسب بيان الهيئة، تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

    الصغرى العظمى

    القاهرة 25 37

    شبين الكوم 24 36

    طنطا 24 35

    دمنهور 24 33

    الإسكندرية 24 32

    بلطيم 22 31

    مطروح 23 31

    السلوم 22 31

    سيوة 24 40

    بورسعيد 25 32

    دمياط 25 32

    الزقازيق 25 36

    الإسماعيلية 25 37

    السويس 26 37

    العريش 23 32

    رفح 22 32

    رأس سدر 26 38

    نخل 20 40

    نويبع 27 37

    طابا 28 35

    كاترين 21 31

    الطور 27 39

    شرم الشيخ 28 40

    الغردقة 29 40

    مرسى علم 30 36

    الفيوم 26 38

    بني سويف 25 38

    المنيا 26 38

    أسيوط 28 39

    سوهاج 28 40

    قنا 28 42

    الأقصر 29 44

    أسوان 30 44

    أبوسمبل 31 43

    الوادي الجديد 29 46

    شلاتين 27 40

    أبورماد 27 38

    حلايب 29 36

    رأس حدربة 27 35​

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